Spontaner Kniefall von Kölner Polizisten vor „Black Lives Matter“-Demonstranten sorgt im Netz für Diskussion

Profi-Basketballspieler Ron Mvouika veröffentlichte auf Twitter Fotos von knienden Polizisten bei einer "Black Lives Matter"-Demonstration. Das hinterlässt bei vielen Nutzern einen gemischten Eindruck. Aus rechtlicher Sicht gibt es Einwände gegen eine solche Geste.

Die Fotos von knienden Polizisten bei einer „Black Lives Matter“ Demonstration in Köln sorgten in sozialen Netzwerken für Diskussionsstoff. Diese Geste gilt als ein politisches Symbol gegen Rassismus. Damit verstießen die Polizisten gegen das Neutralitätsgebot für Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst.

Entstanden sind die Fotos am vergangenen Wochenende bei einer „Black Lives Matter“-Demonstration in Köln. Der Profi-Basketballspieler Ron Mvouika der Bayer Giants Leverkusen veröffentlichte das Bild im Netz.

If You Don’t Stand For Something,You Will Fall For Nothing🔥✊🏾🙏🏾💯. No Justice, No Peace. Long Live Big Floyd, Adama and Gaye and every fallen soldiers who felt between the hands of Police🙏🏾❤️ we will fight til the end. To God Remains The Ultimate Glory🙏🏾🔥🔥 #BlackLivesMattters pic.twitter.com/ahZB3GHJqD

