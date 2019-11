Städtebund: Ohne Geld ist Ganztagsbetreuung in Grundschulen nicht realisierbar

„Ohne diese Maßnahmen ist ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Schule in weiten Teilen unseres Landes nicht realisierbar“, sagte der Kommunalverbandschef. (afp)

Landsberg verlangte vom Bund, sich auch an den Betriebs- und Personalkosten der Einrichtungen zu beteiligen. Zudem gehe es um Unterstützung beim Umbau bestehender Schulen und der Erschließung neuer Grundstücke für Neubauten.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat mehr Geld vom Bund für den Ausbau der flächendeckenden Ganztagsbetreuung in Grundschulen gefordert.

