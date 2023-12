Deutschland 35 Milliarden Euro

Steuerzahler sollen 2024 entlastet werden – gleichzeitig wird das Leben teurer

Die Haushaltspläne der Ampelregierung stellen für eine breite Masse an Bürgern zum Teil deutliche Mehrbelastungen für 2024 in Aussicht. Gleichzeitig treten für Steuerzahler auch einige Entlastungen in Kraft. Einige Faktoren hängen noch in der Schwebe.