Stichwahl in Sonneberg: AfD gewinnt mit 52,8 Prozent gegen CDU

Gut zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale zeichnet sich eine höhere Beteiligung ab als vor zwei Wochen, wie „In Südthüringen“ berichtet. Gaben am 11. Juni noch 23.442 von 48.327 Wahlberechtigten aus den acht Kommunen im Landkreis Sonneberg ihre Stimme ab, so könnte die damals erreichte Beteiligung von 49,08 Prozent am 25. Juni getoppt werden. Hinweise hierauf liefert eine teils deutlich gestiegene Zahl an Briefwählern. Auch der Eindruck in einer Reihe von Wahllokalen bzw. die Nachfrage dieser Zeitung an einige Wahlvorstände bestätigt mittlerweile diesen Trend.