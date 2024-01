Morgen Streik an elf Flughäfen: Streichungen und Verspätungen

An zahlreichen deutschen Flughäfen dürften am Donnerstag die meisten Flüge ausfallen: Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Airports zu einem ganztägigen Streik aufgerufen.

Betroffen sind elf Flughäfen, darunter Frankfurt am Main, Berlin, Stuttgart und Hamburg. Die Arbeitskämpfe beginnen an den meisten Flughäfen in den frühen Morgenstunden und enden um Mitternacht; vielerorts sind Kundgebungen geplant.

Der Flughafenverband ADV rechnet damit, dass am Donnerstag bundesweit mindestens 1.100 Verbindungen ausfallen. Verdi verhandelt derzeit mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) über höhere Löhne für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten der Branche.

Die Gewerkschaft fordert 2,80 Euro mehr pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde. Ein von den Arbeitgebern vorgelegtes Angebot hatte die Gewerkschaft als „völlig unzureichend“ bezeichnet. (afp)