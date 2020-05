Tausende Menschen auf Corona-Demos: In Stuttgart forderten die Menschen „Demokratie statt Merkels Diktatur“

Deutschlandweit haben am Samstag tausende Menschen gegen die wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen demonstriert. Für heute sind weitere Demonstrationen geplant.

Am Samstag versammelten sich in vielen Städten Deutschlands Menschen zu einem „Spaziergang“ und Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen. Am Sonntag sind weitere Demonstrationen in vielen Orten geplant.

Platzverweise in Berlin

Mehr als tausend Menschen haben sich am Samstag wegen der scharfen Corona-Maßnahmen am Berliner Alexanderplatz versammelt. Zahlreiche skandierten Parolen wie „Wir sind das Volk“ oder „Freiheit, Freiheit“, wie eine AFP-Reporterin beobachtete. Laut einer Pressesprecherin gab es auch Flaschenwürfe auf Polizisten. Es wurden Platzverweise ausgesprochen.

Rund um den nahegelegenen Rosa-Luxemburg-Platz waren mehr als zehn Versammlungen angemeldet. Dort demonstrieren seit Wochen Menschen gegen die strengen Pandemie-Maßnahmen. An den Versammlungen dürfen jedoch laut der Corona-Verordnung jeweils nur maximal 50 Menschen teilnehmen.

Ebenfalls am Samstag hatten Dutzende Menschen bei einer Versammlung am Reichstagsgebäude teilgenommen, wobei es etwa 30 Festnahmen gab. Stadtweit war die Polizei am Samstag mit tausend Einsatzkräften unterwegs.

München: Acht Kundgebungen gegen Corona-Beschränkungen

In München versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 3000 Menschen am zentralen Marienplatz, um gegen die Corona-Auflagen zu demonstrieren. Da die Teilnehmerzahl deutlich höher gewesen sei als die angemeldeten 80 Teilnehmer, sei die Einhaltung des Mindestabstands zwischen den Demonstranten nicht möglich gewesen, teilte die Polizei München via Twitter mit.

Aufforderungen der Beamten per Lautsprecher, die Versammlung deshalb zu beenden oder zumindest auseinanderzurücken, kamen die Demonstranten den Angaben zufolge jedoch nicht nach. „Aus Verhältnismäßigkeitsgründen“ habe sich der Einsatzleiter aber gegen eine Räumung „der emotionalen, aber an sich friedlichen Versammlung“ entschieden.

In der Münchner Innenstadt fanden laut Polizei noch sieben weitere Kundgebungen gegen die Corona-Beschränkungen statt. Eine Versammlung mit Teilnehmern aus dem rechten Spektrum vor dem Rathaus sei aufgelöst worden, dabei seien die Personalien von 36 Demonstranten aufgenommen worden. Bei den Münchner Kundgebungen gab es sieben Festnahmen.

Corona-Demo auch in Stuttgart

Auch in Stuttgart fand eine Corona-Demo statt. Tausende Menschen versammelten sich. Einige zeigten Transparente und Schilder mit Slogans wie „Demokratie statt Merkels Diktatur“ und „Schlafen, konsumieren, gehorchen“. Die Stadt hatte die Teilnehmerzahl auf 10.000 Personen begrenzt, um die Einhaltung der Corona-Einschränkungen zu gewährleisten.

Von der Stuttgarter Polizei hieß es, die Großkundgebung der Initiative Querdenken 711 auf der Cannstatter Wasn mit mehreren tausend Demonstranten sei „größtenteils friedlich“ verlaufen. Zur Teilnehmerzahl der Demonstration unter dem Titel „Mahnwache für das Grundgesetz“ wollte die Polizei keine Angaben machen.

Hier das Video von der Demonstration in Stuttgart:

Programm: Michael Ballweg, Gründer der Initiative „QUERDENKEN 711“

Dr. Wilfried Geissler, Die Corona Pandemie aus hausärztlicher Sicht

Sarah-Isabell Hellriegel-Rodriguez, Mensch, Gewalt gegen Kinder

Ken Jebsen, KENFM, Journalist

Prof. Dr. Stefan Homburg, Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen der Universität Hannover

Olav Müller, Friedensaktivist und ehrenamtlicher Politiker

Janosch Korell & Christoph Michl, Kontrabassist & Pianist, Musik

Felix Scheuber (Musiker und selbständiger Wirtschaftsberater)

Musik: “Helden unserer Zeit”

Weitere Demonstrationen: Bremen, Dortmund, Köln, Sachsen

In Bremen beteiligten sich nach Polizeiangaben insgesamt rund 700 Menschen an verschiedenen Demonstrationen. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen Teilnehmer wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ein.

In Dortmund löste die Polizei zwei nicht genehmigte Kundgebungen mit Lautsprecherdurchsagen auf. Unter die Teilnehmer hatten sich nach Erkenntnissen der Polizei Mitglieder der rechtsextremen Szene gemischt. Einer von ihnen schlug demnach gegen die Kamera eines Medienteams und verletzten einen Menschen leicht. Der 23-jährige Verdächtige, der schon zuvor einen Medienvertreter beleidigt habe, sei in Gewahrsam genommen worden.

In Köln zogen laut Polizei mehrere hundert Menschen, darunter auch Kinder, bei einer nicht angemeldeten Demonstrationen durch das Stadtzentrum. Ein Großteil der Teilnehmer habe Unbeteiligte aufgefordert, ohne Mundschutz in Geschäfte zu gehen.

Auch in Schwarzenberg, Plauen und in anderen sächsischen Orten fanden Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt.

(dpa/so/ks)

