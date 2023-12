Von der Kohleregion zum Militärzentrum: Raketenabwehr kommt nach Holzdorf

Truppen der 173. US-Luftlandebrigade steigen während der Teilnahme an der Militärübung „Saber Junction 20“ auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels aus Chinook-CH-47-Hubschraubern aus, am 10. August 2020 in der Nähe von Hohenfels. Foto: Lennart Preiss/Getty Images