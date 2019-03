Wegen AfD-Spenden: Freie Volksbühne Köln wendet sich von Sponsor ab

Erst vor wenigen Tagen hatte der Kölner Hockey- und Tennis-Club Blau-Weiß seinen Hauptsponsor, das Immobilienunternehmen Wolfgang von Moers, darüber informiert, dass es aufgrund der fünfstelligen Spendenbeträge an die AfD aus den vergangenen Jahren keine Gelder mehr annimmt. Nun ziehen weitere Vereine nach.

Die Freie Volksbühne Köln wird ebenfalls keine Gelder der Firma mehr annehmen. Sie hatten eine Spende erhalten, „die für die Ertüchtigung und Verschönerung der Volksbühne am Rudolfplatz verwendet wurde sowie für eine Veranstaltung in der Volksbühne, die sich ausdrücklich an Kinder richtete, die sonst wenig oder keine Möglichkeiten haben, Theatervorstellungen zu besuchen“.

Dafür sei der Verein dankbar. Gleichzeitig betonte die Geschäftsführerin des Kulturvereins Jutta Unger laut „Kölner Stadtanzeiger“:

Wir distanzieren uns eindeutig von der AfD und von deren Unterstützung, und wir werden keine Spenden von Herrn von Moers anfragen, solange auch er sich nicht eindeutig von der AfD distanziert.“

Auch der Eishockeyclub Kölner Haie und die Kölner Aidshilfe haben von dem Immobilienunternehmen Spenden erhalten. Beide wollen ein Gespräch mit von Moers suchen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Für das Festkomitee des Kölner Karnevals steht fest, dass sie weiterhin Gelder ihres Sponsors annehmen. Eine Sprecherin berichtete nach einem Treffen mit von Moers,

dass er nach diesen Jahren keine weiteren Spenden mehr an die AfD getätigt habe.“

Die Cologne Crocodiles, der Bundesligist im Amercian Football, hatte bereits am Montag bekanntgegeben, dass sie dem Sponsor die Treue halten. (sua)