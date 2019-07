Youtuber kündigt „Zerstörung von Fridays for Future“ an – „Es gibt noch eine Generation abseits von Generation ‚Rezo'“

Bereits Ende Mai wandte sich der Youtuber „neverforgetniki“ an die Youtube-Gemeinde und nahm das CDU-Zerstörer-Video von „Rezo“ inhaltlich auseinander, welches wie zufällig wenige Tage vor der EU-Wahl aus dem Nichts auftauchte. Die EPOCH TIMES berichtete unter dem Titel: „Manipulation und grüner Öko-Populismus: Youtuber analysiert Rezo-Video – Was blieb übrig?“

Und was bleibt nun von „Fridays for Future“ übrig? Als die von manchen Medien so-genannten „Aktivisten“ am 18. Juni einen Vortrag von FDP-Chef Christian Lindner an der Uni Leipzig stürmten. Auf Lindners Dialog-Angebot reagierten sie mit vorher einstudierten lautstarkene Parolen. Nochmals bot Lindner die Diskussion an: „Sie wollen doch jetzt nicht gehen?“ Oh doch. Denn sie hatten offensichtlich nichts inhaltliches zu sagen …

Fridays for Future hat sich selbst entlarvt: Radikale populistische Forderungen, keine Diskursbereitschaft und nun auch noch die offene Kooperation mit Linksextremisten. Wo bleibt der Aufschrei der Medien?“ („neverforgetniki“, Youtuber)

Der Aufschrei der Medien bleibt aus. Warum auch, läuft am Ende alles nach Plan? (sm)