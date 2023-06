Ziegler vs. Kubicki: Streit um Erinnerungskultur zum 17. Juni

Der AfD-Abgeordnete Kay-Uwe Ziegler und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) haben sich anlässlich einer Debatte über den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Stein des Anstoßes war der Begriff „Freiheit“.

Am Samstag, 17. Juni, ist der Volksaufstand in der DDR genau 70 Jahre her. Am gestrigen 15. Juni stand das historische Ereignis am frühen Nachmittag im Bundestag auf der Tagesordnung. Dabei gerieten der AfD-Abgeordnete Kay-Uwe Ziegler und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) aneinander, weil Ziegler im Rahmen einer Zwischenintervention die „ganz…