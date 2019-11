An serbischer Grenze: Ungarische Polizei greift Migranten in selbst gebautem Tunnel auf

Die ungarische Polizei hat am Freitag dutzende Migranten in einem selbst gebauten Tunnel unter der Grenze zu Serbien entdeckt. Insgesamt seien zwei Tunnel nahe der Stadt Asotthalom und Csikeria im Süden des Landes enttarnt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. In dem Tunnel nahe Asotthalom seien 44 Flüchtlinge aufgegriffen worden.

Der Tunnel war demnach 34, der andere bei Csikeria fast 22 Meter lang. Sie seien „von Hand gegraben, ungestützt und lebensbedrohlich für die, die sie nutzen“ gewesen, erklärte die Polizei. Die Ein- und Ausgänge seien unter Blättern versteckt gewesen. Die Polizei machte keine näheren Angaben zur Herkunft der Migranten. Die Tunnel wurden zugeschüttet.

Laut ungarischer Polizei versuchen derzeit wieder mehr Menschen, über Ungarn in die Europäische Union zu gelangen. Allein in der vergangenen Woche griff sie nach eigenen Angaben mehr als 600 Menschen auf, ein Jahr zuvor waren es nur etwa 80. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hatte nach der Flüchtlingskrise im Jahr 2015, als hunderttausende Menschen über Ungarn in die Europäische Union illegal eingereist waren, einen teils elektrifizierten Zaun entlang der Grenze zu Serbien und Kroatien errichten lassen. (afp/so)