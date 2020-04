„Boston Consulting Group“: Frankreich wird die Maßnahmen kaum vor Mitte Juni lockern

Laut einer Studie der "Boston Consulting Group" sollten die Corona-Maßnahmen in Frankreich voraussichtlich nicht vor Mitte Juni gelockert werden. Den Höhepunkt der Pandemie vermutet die renommierte Beraterfirma in der dritten Maiwoche.

Diese Woche kündigte der französische Premierminister Édouard Philippe an, die bis zum 15. April geplanten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter zu verlängern.

Wie eine Studie der Boston Consulting Group (BCG) ergab, könnten die Einschränkungen sogar noch weit über Anfang Mai hinaus gelten. Die Boston Consulting Group, eines der renommiertesten Beratungsunternehmen der Welt, analysierte die Situation in rund 20 Ländern, darunter auch in Frankreich.

Die Beratungsfirma geht von zwei möglichen Szenarien für ein Ende der Krise aus: Im ersten, optimistischen Fall könnten die Maßnahmen Mitte Juni aufgehoben werden. Beim zweiten und schlimmsten Szenario wäre die Aufhebung der Maßnahmen erst für die letzte Juliwoche vorgesehen.

Coronavirus: un prestigieux cabinet de conseil prévoit le déconfinement en France pour mi-juin https://t.co/5mm27dNqw3 pic.twitter.com/9nCc3hEr2U — Sud Ouest (@sudouest) April 7, 2020

Höhepunkt der Krise voraussichtlich Mitte Mai

Die BCG sagt den Höhepunkt der Epidemie für die dritte Maiwoche voraus. Diese Annahme geht Hand in Hand mit der Einschätzung des Gesundheitsministers Olivier Véran. Dieser sagte kürzlich: „Wir befinden uns immer noch in der Phase, in der sich die Lage weiter verschlimmern wird, auch wenn sich die Zahl der schwer erkrankten Patienten derzeit verlangsamt“. Der Höhepunkt sei noch nicht erreicht, so der Minister weiter.

🇫🇷 Pandémie de #coronavirus : le #confinement pourrait durer jusqu’à mi-juin, voire plus, selon le prestigieux cabinet de conseil #Boston Consulting Group. Leur hypothèse est que le pic épidémique aura lieu dans la 3e semaine de mai en France. #COVID19 https://t.co/pSjPznZn1B pic.twitter.com/1gTZ3axayy — Conflits (@Conflits_FR) April 8, 2020

Trotz allem spricht das BCG-Kabinett von einer vorsichtigen Einschätzung. Es handele sich bei den Szenarien um reine Hypothesen.

Das Original erschien in der französischen Epoch Times (deutsche Bearbeitung von nh)

Originalartikel: Le grand cabinet de conseil prévoit un déconfinement pour la France à partir de mi-juin.



