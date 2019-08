Macon kündigt neuen Vierer-Gipfel zur Ukraine für September an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen neuen Vierer-Gipfel zum Ukraine-Konflikt angekündigt. Geplant sei ein Treffen in September im sogenannten Normandie-Format unter Beteiligung Frankreichs, Deutschlands, der Ukraine und Russland, sagte Macron am Montag beim G7-Gipfel in Biarritz. Die Voraussetzungen für einen „nützlichen Gipfel“ seien erfüllt. Einen konkreten Termin nannte Macron nicht.

Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, dass sie sich bald zu neuen Beratungen mit Macron, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen werde. Selenskyj hatte sein Amt Ende Mai angetreten. Bei einem Treffen mit Putin hatte Macron die Wahl des neuen ukrainischen Präsidenten kürzlich als „echte Chance“ für eine Beilegung des Ukraine-Konflikts bezeichnet.

Seit dem Ausbruch des Konflikts im Frühjahr 2014 wurden bereits mehr als 13.000 Menschen getötet. Kiew und westliche Regierungen werfen Moskau vor, die Rebellen in der Ostukraine mit Waffen zu unterstützen. Moskau weist dies von sich. (afp)