Niall Ferguson: Sieg von Boris Johnson illustriert „politische Wende mit globaler Strahlkraft“

Niall Ferguson, Senior Fellow am Zentrum für europäische Studien in Harvard und Milbank Family Senior Fellow an der Hoover Institution in Stanford, Kalifornien, hat für die britische „Sunday Times“ einen Kommentar zum Ergebnis der Unterhauswahlen verfasst, der in deutscher Fassung exklusiv in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) veröffentlicht wurde.

Ferguson sieht die Briten ein weiteres Mal als Vorreiter. Wa…