Orban: Ungarn müsste „Gewalt anwenden“, um eine neue Welle von Migranten abzuwehren

Sollte die Türkei die Tore für Flüchtlinge und Migranten nach Europa öffnen, dann müsse Ungarn an seiner Südgrenze zu Serbien „Gewalt anwenden“, sagte der ungarische Premierminister am Mittwoch (16. Oktober).

Um die Balkan-Migrationsroute abzuschotten, hatte Ungarns Premierminister Viktor Orban an der Grenze zu Serbien bereits einen Stahlzaun gebaut. Hier marschierten Hunderttausende von Menschen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 vom Nahen Osten nach Westeuropa.

Die EU ist darauf angewiesen, dass die Türkei die Ankunft von Flüchtlingen in Europa nach einem Abkommen aus dem Jahr 2016 eindämmt. Doch das könnte sich jetzt ändern.

Sollte die EU den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien kritisieren, will Erdoğan den 3,6 Millionen syrischen Flüchtlingen im Land die Tore nach Europa „öffnen“, lautet eine Drohung aus Ankara.

Orban, der bei einigen seiner politischen Aktionen, die Migranten betreffen, oft mit Brüssel in Konflikt geraten ist, sagte, dass es derzeit etwa 90.000 Menschen auf der Balkan-Migrationsroute gibt und ihre Reihen in Kürze auf Hunderttausende mehr ansteigen könnten.

Bosnien: Polizei füllt das improvisierte Lager außerhalb von Bihac

Wie „oe24“ berichtet, soll es in den nächsten Tagen eine dramatische Verschlechterung der Lage von Migranten und Flüchtlingen in dem improvisierten Lager Vucjak in Bosnien außerhalb der Stadt Bihac geben. Hunderte von neuen Migranten wurden in das Lager an der Grenze zu Kroatien gebracht, obwohl die lokalen Behörden die Versorgung einstellen wollen.

Nach Angaben der Behörden seien jene Migranten in das Lager gebracht worden, die in Bihac keine Unterkunft hatten und sich auf den Straßen, in Parks oder in verlassenen Gebäuden aufhielten. Es soll sich um 1.500 Personen handeln. (Reuters/nmc)