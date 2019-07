Pariser Pantheon: Hunderte Migranten besetzen die nationale Ruhmeshalle Frankreichs

Hunderte Migranten haben das Pariser Pantheon besetzt, die Schätzungen auf Twitter gehen von 600 bis 800 Migranten aus. Sie verlangten eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich, angemessene Unterkünfte und ein Treffen mit Premierminister Edouard Philippe, wie die Hilfsorganisation „La Chapelle Debout“ am Freitag mitteilte.

Für Touristen wurde die Ruhmeshalle geschlossen, Besucher und Angestellte des Pantheon evakuiert.

Between 600 to 800 #GiletsNoirs are currently being barricaded around #Pantheon by the police. Potential arrest is being expected. Sad to see Black lives not mattering in #France pic.twitter.com/1vyxzAR6Rt

— Shreya Parikh (@shreya_parikh) 12 juillet 2019