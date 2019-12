Finanzplatz Hongkong immer noch intakt – internationale Wahrnehmung hat Nebeneffekte

Hongkongs Rolle in der globalen Finanzwelt ist intakt, sagte die globale Ratingagentur Fitch Ratings am 12. Dezember. Es gebe zwar wenig Beweise dafür, dass die jüngsten Proteste und sozialen Unruhen Hongkongs Finanzrolle negativ beeinflusst haben. Doch die anhaltenden Proteste untergraben die Wahrnehmung, dass Hongkong ein stabiler internationaler Wirtschaftsstandort sei. Und eine schwächer wahrgenommene Regierungsführung könne sich direkt auf die Kreditwürdigkeit auswirken, fügte die Ratingagentur hinzu. Der Nachrichtendienst Reuters berichtete.

Im September bereits hatte Fitch das Ausfallrating des langfristigen Fremdwährungsemittenten nach monatelangen Protesten herabgestuft. Hongkong belegte nur noch die dritthöchste Bonitätsstufe „AA“ statt bislang „AA+“.

Das von China regierte Hongkong hat mehr als sechs Monate lang Demonstrationen gegen die Regierung erlebt, ausgelöst durch ein umstrittenes und nun zurückgezogenes Auslieferungsgesetz. Die oft gewalttätigen Proteste führten zu Forderungen nach mehr demokratischen Freiheiten und einem Ende der Einmischung der Kommunistischen Partei Chinas.

Die jüngsten Proteste begannen im März aus Angst, dass Peking die Autonomie Hongkongs untergräbt. Im Jahr 1997 gab Großbritannien Hongkong an China zurück.

Chinas Alibaba verschafft Hongkong Vorzeigerolle

Fitch rechnet damit, dass sich die kurzfristigen Aussichten für Hongkong zwar weiter verschlechtern. Die mittelfristigen Aussichten jedoch erscheinen positiver. Aktuell ist Hongkongs Wirtschaft in ihre erste Rezession seit einem Jahrzehnt gesunken. Die Unternehmen standen unter dem Druck der Proteste und des anhaltenden Handelskrieges zwischen den USA und China.

Die jüngste Notierung der Alibaba Group an der Hongkonger Börse wertete die Ratingagentur aber positiv. Hongkong nehme eine Vorzeigerolle als „Offshore-Finanzierungszentrum“ für chinesische Unternehmen ein. Alibaba zählt sich nach eigenen Angaben zum größten IT-Dienstleister Chinas, der unter anderem die B2B-Plattform „Alibaba.com“ sowie das Online-Auktionshaus „Taobao“ betreibt.

Internationale Wahrnehmung führt zu wirtschaftlichen Nebeneffekten

Fitch betonte, dass eine geänderte internationale Wahrnehmung von Hongkong wirtschaftliche Nebeneffekte haben könne. Dabei bezieht sich die Agentur auf ein von der US-Regierung kürzlich verabschiedetes Gesetz.

Laut den von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Gesetzen sollen unter anderem US-Handelsprivilegien für Hongkong entzogen werden, wenn Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der chinesischen Sonderverwaltungszone unterdrückt werden. Zudem soll der Verkauf von Tränengas, Gummigeschossen und anderen Geräten an China verboten werden, die von Sicherheitskräften in Hongkong gegen die Demonstranten der Demokratiebewegung eingesetzt werden können.

Das Original erschien in Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von bm)

Originalartikel: Hong Kong’s Role in Global Finance Remains Intact Despite Months of Protests: Fitch

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder – falls vergriffen – direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es jetzt auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3 Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher ist direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]