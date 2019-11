Hilferuf auf Twitter: Greta Thunberg sucht Mitsegel-Gelegenheit nach Europa

Greta Thunberg sucht kurzfristig eine Mitsegel-Gelegenheit von den USA nach Spanien.

„Da die #COP25 offiziell von Santiago nach Madrid verlegt wurde, brauche ich etwas Hilfe. Es stellt sich heraus, dass ich die halbe Welt bereist habe, in die falsche Richtung. Jetzt muss ich einen Weg finden, den Atlantik im November zu überqueren“, erklärte die 16-Jährige am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen kann.“

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November… If anyone could help me find transport I would be so grateful.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019