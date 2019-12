Internationale Gemeinschaft knüpft Finanzhilfen für Libanon an Regierungsbildung

Die internationale Gemeinschaft hat finanzielle Hilfen für den Libanon an die Bildung einer reformorientierten Regierung geknüpft. „Das einzige Kriterium muss die Wirksamkeit dieser Regierung bei der Gestaltung der von der Bevölkerung erwarteten Reformen sein“, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am Ende eines Treffens der Internationalen Unterstützungsgruppe für den Libanon am Mittwoch in Paris.

Der Libanon befindet sich in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Seit Oktober gibt es Proteste gegen die politische Klasse, die aus Sicht der Demonstranten für die verbreitete Korruption, Misswirtschaft und soziale und wirtschaftliche Probleme wie die chronischen Stromausfälle und die Müllkrise im Land verantwortlich sind.

Unter dem Druck der Proteste war Ministerpräsident Saad Hariri am 29. Oktober zurückgetreten. Er ist derzeit noch geschäftsführend im Amt. Die Verhandlungen über die Bildung eines neuen Kabinetts ziehen sich hin, während sich die wirtschaftliche und finanzielle Lage weiter zuspitzt.(afp)