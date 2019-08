Paukenschlag beim G7-Gipfel: Irans Außenminister in Biarritz eingetroffen

Diplomatischer Paukenschlag beim G7-Gipfel in Biarritz: Irans Außenminister Dschawad Sarif ist am Sonntag überraschend in dem französischen Seebad eingetroffen, in dem derzeit der Gipfel der großen westlichen Industriestaaten stattfindet.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ist nach Angaben aus Elyséekreisen nicht als Gast beim eigentlichen G7-Gipfel in Biarritz. „Sarif ist nicht eingeladen. Er ist nicht beim G7“, hieß es am Sonntag am Rande des Spitzentreffens in Frankreich. Der Iraner werde sich mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian treffen. Gespräche mit Vertretern der US-Delegation seien zunächst nicht geplant gewesen.

Die Iran-Politik zählt zu den wichtigsten Fragen, welche die G7-Chefs bei ihrem Treffen beraten. US-Präsident Donald Trump, der an dem Gipfel in Biarritz teilnimmt, hatte das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt.

Erst am Freitag war Sarif zu Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris gewesen. Macron ist Gastgeber des G7-Gipfels. (afp)