Pompeo nennt US-Militärintervention in Venezuela „möglich“

US-Außenminister Mike Pompeo hat eine militärische Intervention der Vereinigten Staaten in Venezuela als „möglich“ bezeichnet. Präsident Donald Trump sei auf einen solchen Schritt vorbereitet, wenn dieser „erforderlich“ werde, sagte Pompeo am Mittwoch in einem Interview des Fernsehsenders Fox Business Network.

„Die Option, militärische Gewalt anzuwenden, ist vorhanden, wenn es dies ist, was letztlich erforderlich ist“, sagte der US-Außenminister. Er fügte aber hinzu, seine Regierung hoffe, dass eine Militärintervention nicht notwendig werde: „Wir hoffen, dass es eine friedliche Lösung geben kann“ und dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro sein Amt „ohne Gewalt“ aufgeben werde.

Alle Optionen auf dem Tisch

Die USA haben wie rund 50 andere Staaten den venezolanischen Oppositionsführer und selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó anerkannt. Die Trump-Regierung warnt bereits seit Längerem, dass für sie in der Venezuela-Krise „alle Optionen“ auf dem Tisch lägen.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó nochmals verschärft. Der Oppositionschef erklärte am Dienstag, er habe eine Gruppe von Militärs auf seiner Seite. Im Anschluss kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Guaidó rief für Mittwoch zur größten Protestaktion in der Geschichte des südamerikanischen Landes auf, die Armee warnte vor einem Blutvergießen. (afp)