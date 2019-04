Politik » Welt Prügelattacke von Amberg: Prozess beginnt – Asylbewerber standen unter Drogen

Eine Gruppe von vier jungen Asylbewerbern attackierte am 29. Dezember in Amberg in der Oberpfalz wahllos Passanten. Am Dienstag nun beginnt die juristische Aufarbeitung des Falls vor dem Amberger Amtsgericht. Die CSU-Landesgruppe diskutierte bereits im Januar über Verschärfungen des Asylrechts.