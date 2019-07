US-Senat bestätigt Mark Esper als neuen Verteidigungsminister

Der US-Senat hat Mark Esper als neuen Verteidigungsminister bestätigt. Der von Präsident Donald Trump nominierte 55-Jährige sollte noch am Dienstagabend vereidigt werden, wie das Pentagon mitteilte. Esper erhielt im Senat eine breite Rückendeckung von Republikanern und Demokraten. 90 Senatoren stimmten für ihn und nur acht votierten gegen ihn.

Trump hatte den früheren Verwaltungschef des US-Heeres Mitte Juni für das Amt des Verteidigungsministers nominiert. Esper folgte auf Patrick Shanahan, der den Posten nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister Jim Mattis im Dezember kommissarisch ausgeübt hatte.

Mattis war im Dezember aus Protest gegen den von Trump angekündigten Truppenabzug aus Syrien und die Reduzierung der Truppen in Afghanistan zurückgetreten.

Esper hatte seit November 2017 als Secretary of the Army die Hauptverantwortung für Rekrutierung, Ausbildung und Ausrüstung der 1,4 Millionen Soldaten umfassenden US-Landstreitkräfte getragen. Er war davor als Manager des Rüstungskonzerns Raytheon und in der Leitung der US-Handelskammer tätig. Im Golfkrieg 1991 gehörte er der 101. US-Luftlandedivision des US-Heeres an. (afp)