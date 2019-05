US-Sonderermittler schließt Russland-Ermittlung ab – Trump: „Der Fall ist abgeschlossen! Ich danke ihnen“

US-Sonderermittler Robert Mueller hat seine Ermittlungen in der sogenannten Russland-Affäre formell abgeschlossen.

US-Präsident Donald Trump reagierte nach der Ankündigung auf Twitter: „Es ändert sich nichts an Muellers Report. Es gibt keine ausreichenden Beweise, und deshalb ist die [verdächtigte] Person in unserem Land unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen! Ich danke ihnen.“

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. Mai 2019