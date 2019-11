Italien schreibt künftig Kindersitze mit Alarmfunktion vor

Eltern in Italien müssen die Kindersitze ihres Nachwuchses künftig mit Alarmsystemen ausrüsten, die ein versehentliches Zurücklassen der Kinder im Auto verhindern sollen.

Die Ausrüstung ist für Sitze für Kinder bis zum Alter von vier Jahren verpflichtend vorgeschrieben, wie das Verkehrsministerium in Rom am Donnerstag mitteilte. Bei Verstößen drohen Bußgelder zwischen 81 und 326 Euro sowie ein Eintrag in die Verkehrssünderkartei.

Das neue Gesetz ist eine Reaktion auf mehrere Todesfälle von Kleinkindern in überhitzten Autos. Die Geräte sollen Autofahrer beim Verlassen ihres Fahrzeugs mit Ton- und Lichtsignalen daran erinnern, dass sich ein Kind im Kindersitz befindet. (afp)