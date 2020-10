Auslosung: Bayern gegen Atletico, BVB trifft auf Zenit

Titelverteidiger FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Atletico Madrid. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es mit dem russischen Meister Zenit St. Petersburg zu tun.Das ergab die Ziehung der ersten beiden Lostö…

Titelverteidiger FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Atletico Madrid. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es mit dem russischen Meister Zenit St. Petersburg zu tun.

Das ergab die Ziehung der ersten beiden Lostöpfe durch die Europäischen Fußball-Union in Genf, die weiteren Gegner werden in Kürze gezogen. Die Gruppenphase beginnt am 20. Oktober. (dpa)