Automatismen und Gier: Löw stachelt Müller und Co. an

Die Trainings-Maloche in Tirol geht weiter. Bundestrainer Löw stachelt sein EM-Personal immer wieder mit Wettbewerbsformen im Training an. Es geht um Automatismen, Gier und Gewinner-Mentalität.

Thomas Müller, Joshua Kimmich, Matthias Ginter und Christian Günter sind die ersten Sieger im DFB-Trainingscamp 2021.

Die Gewinner im Kleinfeld-Turnier Vier-gegen-Vier wurden vor dem Panorama der Tiroler Alpen von den Kollegen lautstark beklatscht, das Signal war deutlich: „Du kannst Ergebnisse nicht kontrollieren“, sagte Nationalmannschafts-Rückkehrer Müller mit Blick auf die schwierigen Aufgaben bei der Fußball-EM in diesen Sommer: „Ich habe aber das Gefühl, dass die Mannschaft bis an Limit gehen wird.“

Bei den Trainingseinheiten des DFB-Teams vor den zwei imposanten Schanzen der Seefelder Olympia-Region, die heute um 10.30 Uhr fortgesetzt werden, ist viel Ehrgeiz und noch mehr Maloche angesagt. „Wir wollen die Segel setzen und loslegen“, betonte der 100-malige Nationalspieler Müller. Es geht um die Grundlagen, um das Einspielen, um gegenseitiges Verständnis. „In einer Mannschaft ist das einzelne Rädchen wichtig, als Einzelperson ist man ganz klein. Jeder bringt seinen Teil ein“, betonte Bayern-Routinier Müller (31).

Der große Münchner Block hilft dem Bundestrainer. „Klar, jetzt spiele ich mit ein paar Spielern regelmäßiger zusammen. Dadurch kennt man noch besser die Automatismen. Das hilft ein bisschen“, erklärte Bayern-Offensivspieler Leroy Sané: „Aber im Endeffekt stehen nicht nur Bayern-Spieler auf dem Platz. Wir müssen alle zusammen funktionieren. Daher ist es gut, im Trainingslager die Automatismen einzustudieren.“

Ab sofort ist auch Rio-Weltmeister Toni Kroos in Seefeld mit dabei. Nach auskurierter Corona-Erkrankung wird der Routinier von Real Madrid aber zunächst ein Spezial-Programm bestreiten, um körperlich wieder aufzuholen.

Bundestrainer Joachim Löw belastet seine EM-Spieler in den ersten Tagen in Österreich hart, Müller und Co. werden mit vielen Wettbewerbsformen angestachelt. Nach dem Kleinfeld-Turnier am Sonntag mussten die Spieler mit den Fitnesstrainern noch ein spezielles Laufprogramm bestreiten – da musste auch Müller an Grenzen gehen. „Jogi Löw hat sehr viel Energie. Er bringt Dinge auf den Punkt. Das verlangt er von uns als Mannschaft auch“, sagte der Offensiv-Antreiber. Am Mittwoch steht das erste Testspiel auf dem Programm, Gegner in Innsbruck ist Dänemark. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!