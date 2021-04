Barty erreicht Endspiel in Stuttgart

Steht in Stuttgart im Endspiel: Ashleigh Barty. Foto: Marijan Murat/dpa/dpa

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat an ihrem 25. Geburtstag das Endspiel des Tennis-Turniers in Stuttgart erreicht.

Die Australierin entschied am Samstag ein umkämpftes erstes Halbfinale gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina aus der Ukraine mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 für sich. Im Endspiel der mit 456 073 Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft Barty am Sonntag auf die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep oder Aryna Sabalenka aus Belarus.

Von anfangs acht Deutschen hatte es keine bis ins Viertelfinale geschafft. Die zweimalige Stuttgart-Siegerin Angelique Kerber war im Achtelfinale gegen Switolina ausgeschieden. (dpa)

