Sport Basketballer gewinnen gegen Senegal – Olympia-Traum bewahrt

Die deutschen Basketballer haben bei der WM in China ihre Chancen auf die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier vergrößert.Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder bezwang in Shanghai zum Auftakt der Platzierungsrunde um die Ränge 17…