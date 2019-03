Sport Biathlon-Weltmeisterin Herrmann Zweite in der Verfolgung

Weltmeisterin Denise Herrmann hat es beim Weltcup-Finale der Biathleten in Oslo zum vierten Mal in diesem Winter auf das Podest geschafft.Die 30-Jährige wurde in der Verfolgung Zweite und musste sich nach zwei Schießfehlern nur der dreimaligen…