„Ich weiß wie es läuft, wenn du nicht gewinnst, kommt die Kritik. Das ist leider so, aber ich mache weiter“, sagte BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Duell gegen Gladbach. Der Schweizer ist nach drei 2:2-Remis in Folge in der Bundesliga in der Kritik. „Meine Philosophie ist und bleibt gleich“, stellt der Schweizer selbstbewusst klar.

Borussia Dortmund ist zuletzt im Titelrennen etwas ins Hintertreffen geraten. Aktuell ist man nur Achter in der Tabelle, gegen den Tabellenführer wollen die Dortmunder im eigenen Stadion wieder in die Erfolgsspur finden. Der anspruch des BVB ist klar definiert: „Wir wollen unbedingt gewinnen und wissen, dass wir unbedingt gewinnen müssen“, sagt Favre mit Nachdruck.

Borussen Derby im Signal Iduna Park

Favre schreibt dem Gegner eine tolle Offensive zu, Gladbach verfüge über eine kompakte Mannschaft. Der Fohlen-Trainer Marco Rose gibt die rosen sofort zurück. Eine Krise kann der ehemalige Salzburg-Trainer beim BVB nicht orten. „Sie hätten alle ihre Spiele auch gewinnen können“, merkt er an. Die Tabellenführung sei für Gladbach schön, Rose sieht jedoch sein Team nicht als Meisterkandidaten.

„Wir haben wohl ein paar Dinge richtig gemacht, das sollte uns ein gutes Gefühl geben“, sagte Rose. Er will den positiven Eindruck mitnehmen und weitere spiele gewinnen. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gibt es bei Epoch Times im Liveticker. (cs)