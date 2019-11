Das Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund besitzt Zündstoff. Die Hertha feiert den Trainereinstand von Jürgen Klinsmann. Dortmund stellt Trainer Lucien Favre ein Ultimatum. „Da wollen wir die Trendwende und den Anschluss an die oberen Plätze schaffen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 1:3 des BVB in Barcelona. In der Champions League steht Schwarz Gelb mit dem Rücken zur Wand.

Dortmund hatte zuletzt nur ein 3:3 gegen Paderborn erspielt. Eine herbe Klatsche im Kampf um die Tabellenspitze. Dortmund rutschte damit auf Rang 6 in der bundesligatabelle zurück. Klar zu wenig für die Vereinsbosse. Trainer Lucien Favre steht gehörig unter Druck und muss gegen die Hertha liefern.

Klinsi kommt – Muss Favre gehen?

„Es ist eine sehr schwierige Phase. Ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen. Ich habe Vertrauen“, sagt der Schweizer nach der Barcelona Pleite. Er versprüht Optimismus. Trotzdem scheint es, als wären die Tage von Favre beim BVB gezählt. Der Gegner hingegen hat den Trainerwechsel schon vollzogen. Ante Covic wurde entlassen und für ihn nimmt Jürgen Klinsmann auf der Bank Platz.

Die Hertha dümpelt als Tabellenfünfzehnter im Abstiegsbereich herum. Man liegt nur knapp vor dem Relegationsplatz. Deshalb mussten die Bosse der Berliner handeln und holten mit Jürgen Klinsmann einen überaus klingenden Namen. Wird Klinsi die Hertha aus der Krise bringen? Besiegelt sein Einstand das aus von Lucien Favre? Bei Epoch Times können sie im bewährten Liveticker ganz nah am Geschehen dran sein. Ab 15:30 Uhr geht es los. (cs)