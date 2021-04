Darts-Weltmeister Price positiv auf Coronavirus getestet

Darts-Weltmeister Gerwyn Price ist positiv auf das Coronavirus getestet werden und kann damit nicht bei der Premier League 2021 an den Start gehen.Ersetzt wird der Weltranglistenerste aus Wales vom Engländer James Wade, wie der Weltverband PDC…

Ersetzt wird der Weltranglistenerste aus Wales vom Engländer James Wade, wie der Weltverband PDC mitteilte. Der 36 Jahre alte Price soll sich nach dem positiven Testergebnis nun umgehend in seine Heimat begeben und dort isolieren. Alle weiteren Tests am Spielort in Milton Keynes sind negativ ausgefallen, wie die PDC berichtete.

Damit steigt eines der wichtigsten Turniere des Jahres ohne den Weltmeister. Die Premier League wird im Ligamodus ausgetragen, wegen der Corona-Pandemie ist der Zeitplan enorm gestrafft. Price hätte alleine in dieser Woche fünf Spieltermine verpasst. Wade war als Ersatzspieler in Milton Keynes ohnehin vor Ort und übernimmt nun Price‘ Platz in dem Wettbewerb mit insgesamt zehn Spielern. Deutsche Athleten sind bei dem Wettbewerb nicht dabei, das in Berlin geplante Finale findet coronabedingt in Milton Keynes statt. (dpa)

