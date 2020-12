Eisenbichler Erster bei Qualifikation in Russland

Skispringer Markus Eisenbichler präsentiert sich zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Nischni Tagil weiter in bestechender Form.Der 29 Jahre alte Gesamtweltcup-Führende gewann die Qualifikation am Freitag in Russland mit einem Sprung auf 135…

Der 29 Jahre alte Gesamtweltcup-Führende gewann die Qualifikation am Freitag in Russland mit einem Sprung auf 135 Meter vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dem Österreicher Daniel Huber.

Auch Constantin Schmid, Pius Paschke, Martin Hamann, Severin Freund und Andreas Wellinger qualifizierten sich souverän für den Wettkampf am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport). Nicht dabei ist dagegen Karl Geiger: Der 27-Jährige ist zu seiner hochschwangeren Frau nach Deutschland gereist. (dpa)