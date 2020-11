Hamburg (dpa) - Durch die erste Saison-Niederlage des Hamburger SV ist die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga enger zusammengerückt.Am 8. Spieltag verlor der Spitzenreiter gegen den VfL Bochum 1:3 (0:1). Danny Blum per Traumtor (78. Minute…

Hamburg (dpa) – Durch die erste Saison-Niederlage des Hamburger SV ist die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga enger zusammengerückt.

Am 8. Spieltag verlor der Spitzenreiter gegen den VfL Bochum 1:3 (0:1). Danny Blum per Traumtor (78. Minute) und Raman Chibsah (82.) sorgten am Sonntag für die Entscheidung. Zuvor hatten Robert Zulj (35.) für Bochum und HSV-Goalgetter Simon Terodde (65.) jeweils per Foulelfmeter getroffen. Die Westfalen sprangen dadurch auf Rang vier und haben mit 14 Punkten nur noch drei Zähler Rückstand auf den HSV.

Durch die Niederlage der Hamburger trennt das Team von Trainer Daniel Thioune und Fortuna Düsseldorf auf Rang neun nur noch sechs Zähler. Neuer Tabellenzweiter ist die SpVgg Greuther Fürth, die Jahn Regensburg mit 3:1 (1:1) bezwang. Erzgebirge Aue gewann 3:0 (1:0) gegen Darmstadt 98.

Zudem nutzten Schlusslicht Würzburger Kickers die Auswärtsschwäche von Hannover 96 beim 2:1 (0:1) zum ersten Sieg in dieser Saison. Bei den Franken feierte Bernhard Trares ein erfolgreiches Debüt als bereits dritter Trainer der Kickers in dieser Spielzeit. Hannover rutschte durch die vierte Auswärtsniederlage im vierten Spiel auf Rang zehn ab. (dpa)