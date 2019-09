„Ich fordere absolute Seriosität. Wir werden mit Respekt da hinfahren und müssen 100 Prozent geben. Wir wollen performen und in Paderborn gewinnen“, sagte der Bayern Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz. Ein Ausrutscher gegen Paderborn soll nicht passieren. Die Bayern visieren auswärts weitere drei Punkte für die Bundesliga Tabelle an.

Niko Kovac richtet seinen Blick zuerst auf Paderborn, er warnt zwar seine Schützlinge, will aber am Ende drei Punkte haben. Am Dienstag geht es bereits in der Champions League weiter. Nach dem Auftaktsieg gegen Crvena Zvezda sind die Bayern in London gegen Tottenham gefragt. Danach geht es am 5. Oktober 2019 gegen Hoffenheim.

Bayern Trainer: Wir sind klarer Favorit

Der Kroate will in dieser sogenannten englischen Woche zumindest in der Bundesliga den Platz halten oder weiter in der Tabelle steigen. In der Champions League will man bei Tottenham Hotspur für Furore sorgen. Dann ist das Ziel, dass man beruhigt in die kommende Länderspielpause geht. Personell gibt es bei den Münchenern einiges an Neuigkeiten.

Der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses angeschlagene David Alaba könnte bereits in Paderborn in die Bayern Elf zurück kehren. Leon Goretzka wird nach seiner Oberschenkel Operation erst nach den Länderspielen zurück erwartet. Talent Jann-Fiete Arp verletzte sich im Training an der Hand und muss operiert werden. Zudem verkündeten die Bayern den Ausfall von Ivan Perisic.

Paderborn freut sich auf Bayern

Das Bundesliga Duell Paderborn gegen die Bayern wird bei den Hausherren mit Freude erwartet. Ein überraschendes Ergebnis vor den eigenen Fans strebt man bei der Elf von Trainer Steffen Baumgart an. Passiert in Paderborn eine Sensation? Oder können die Bayern hier klar gewinnen? Ab 15:30 Uhr gibt es bei EpochTimes wieder den Bundesliga Liveticker zu diesem bestimmt spannenden Spiel. (cs)