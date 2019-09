Der blitzsaubere Start der DFB Stars ist plötzlich völlig vergessen. Nach dem Heim-2:4 gegen die Niederlande steht das DFB Team in Nordirland unter Druck. Die Devise ist hier klar: Verlieren ist für das Team von DFB Bundestrainer Joachim Löw verboten. Selbst der Fußball Lehrer spricht von einem „Riesendruck“-Spiel. Und Nordirland wird kein leichter Gegner für Deutschland sein – vor allem auswärts.

„Wir müssen mit aller Macht die drei Punkte anstreben“, sagte Löw mit gelassener Miene. Im Windsor Park von Belfast erwartet die deutsche Fußball Nationalmannschaft eine besondere Stimmung. „Hier brennt’s im Stadion, darauf müssen wir uns einstellen“, warnt der DFB Bundestrainer. Nervenstärke wird hier oberste Priorität haben, zudem möchte Löw ein größeres „Aggressionspotenzial“ sehen.

„Riesendruck ist da“

Marco Reus ergänzt: „Jetzt ist ein Riesendruck da.“ Joshua Kimmich geht einen Schritt weiter: „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben.“ Für viele Experten wäre ein Ausscheiden in der EM Qualifikation ein größeres Debakel, als die Pleite bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland bzw. der Abstieg aus der Nations League. Deshalb geht Joachim Löw auch optimistisch in die Partie: „Am Montag werden wir eine gute Reaktion zeigen.“

Die Gründe für das klare Scheitern gegen die Niederlande liegen für viele Experten und auch Spieler auf der Hand: Zu wenig Ballbesitz und eine löchrige Abwehr. Löw versuchte seine jungen Spieler am Wochenende aufzurichten, wobei er aber selbst gehörig unter Druck steht. Die erste Heimpleite seit 14 Spielen schmerzt und gleichzeitig wird Kritik an der taktischen Marschroute Löws laut. Erste Änderung: Gegen Nordirland wird Deutschland statt mit einer 5er Abwehr mit einer Viererkette agieren. So bleibt mehr Platz für einen weiteren Kreativspieler.

Das Spiel Nordirland gegen Deutschland können Sie bei Epoch Times im Liveticker mitverfolgen. Los geht es um 20:45 Uhr. (cs)