Geiger holt ersten Saisonsieg für Kombinierer

Vinzenz Geiger hat den Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert und die Erfolgsserie von Dominator Jarl Magnus Riiber beendet.

Der 22-Jährige setzte sich in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung von der Normalschanze und dem 10-Kilometer-Lauf durch. Der Oberstdorfer verwies im dichten Schneetreiben Riiber auf Rang zwei. Der Norweger hatte zuvor fünf Siege in fünf Rennen gefeiert. Fabian Rießle als Dritter, Eric Frenzel auf Rang vier und Manuel Faißt auf dem neunten Platz komplettierten das bisher stärkste deutsche Team-Ergebnis in diesem Winter. (dpa)