Kantersieg in Griechenland: DFB-Frauen bauen Serie aus

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat im vierten Spiel der EM-Qualifikation ihren vierten Sieg gefeiert. Im ersten Länderspiel gegen eine griechische Auswahl setzte sich die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag in Thessaloniki mit 5:0 (2:0) durch.

Damit führt das Team des Deutschen Fußball-Bundes die Qualifikationsgruppe I für die Europameisterschaft 2021 in England mit zwölf Punkten und 31:0 Toren souverän an. Alexandra Popp (33.), Lena Oberdorf (40.), Sandra Starke (65.), Pauline Bremer (75.) und Klara Bühl (90.) erzielten die Tore im letzten Pflichtspiel des Jahres. Am 9. November steht noch ein Testspiel in England an. (dpa)