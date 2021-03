Knäbel neuer Sportvorstand bei Schalke 04

Gelsenkirchen (dpa) - Peter Knäbel ist neuer Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.Der 54-Jährige war seit einem Monat interimistisch Gesamtverantwortlicher Sport und wurde nun vom Aufsichtsrat in den Vorstand des…

Gelsenkirchen (dpa) – Peter Knäbel ist neuer Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

Der 54-Jährige war seit einem Monat interimistisch Gesamtverantwortlicher Sport und wurde nun vom Aufsichtsrat in den Vorstand des Tabellenletzten berufen, wie der Revierclub mitteilte. Knäbel tritt damit die Nachfolge des am 28. Februar beurlaubten Jochen Schneider an, dessen Aufgaben er zuletzt bereits übernommen hatte.

„Peter Knäbels Arbeit ist geprägt von strategischem Denken und einer klaren Handschrift. Wir haben großes Vertrauen, dass er den Umbau der Lizenzspielerabteilung erfolgreich leiten wird“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchta. Für 13.00 Uhr kündigte Schalke eine Pressekonferenz an.

Knäbel arbeitete zuvor seit 2018 als Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung auf Schalke. Zuvor hatte der Ex-Bundesligaprofi unter anderem als Direktor Profifußball für den Hamburger SV sowie als Technischer Direktor für den Schweizer Ex-Meister FC Basel und den Schweizerischen Fußballverband (SFV) gearbeitet. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!