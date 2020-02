Sport Lea Sophie Friedrich holt nächstes Gold in Berlin

Lea Sophie Friedrich hat bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin die Goldmedaille im 500-Meter-Zeitfahren gewonnen.Die 20-Jährige siegte am Samstag in 33,121 Sekunden vor der Mexikanerin Jessica Salazar Valles (33,154) und der Italienerin…