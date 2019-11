Liverpool fehlt noch ein Punkt zum Weiterkommen

Titelverteidiger FC Liverpool hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trennte sich vom SSC Neapel und dessen Coach Carlo Ancelotti in der Gruppe E mit 1:1 (0:1). Der Belgier Driess Mertens brachte die Gäste in Führung (21. Minute), Dejan Lovren glich aus (21.). Am letzten Gruppen-Spieltag muss der Tabellenführer der englischen Premier League zu RB Salzburg und wäre mit einem Punktgewinn weiter.

Der frühere Hamburger und Stuttgarter Trainer Hannes Wolf verlor bei seinem Champions-League-Debüt mit dem belgischen Club KRC Genk mit 1:4 (0:2) gegen Salzburg und steht als Letzter der Gruppe E fest. (dpa)