Nächster Rekord: Shiffrin gewinnt Auftakt in Levi

Weltmeisterin Mikaela Shiffrin hat den ersten Slalom der Weltcup-Saison überlegen gewonnen und hat nun mehr Siege in dieser Disziplin als irgendjemand vor ihr.

Der Erfolg im finnischen Levi am Samstag war der 41. im Slalom für die 24-Jährige aus den USA, die den Rekord bislang mit Weltcup-Rekordsieger Ingemar Stenmark aus Schweden teilte. Der Deutsche Skiverband verbuchte bei Shiffrins Sieg vor Wendy Holdener aus der Schweiz und Katharina Truppe aus Österreich ein solides Mannschaftsergebnis und brachte vier Fahrerinnen in die Punkte. Lena Dürr kam im hohen Norden auf Platz zehn und war damit im Slalom so gut wie zuletzt vor knapp einem Jahr. (dpa)