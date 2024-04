Sport Olympia 2024

Olympische Flamme für Sommerspiele in Paris wird in Griechenland entzündet

Die olympische Flamme für die Sommerspiele in Paris wird am Dienstag im antiken Olympia entzündet. Die Zeremonie findet in den Ruinen des 2.600 Jahre alten Hera-Tempels im Südwesten Griechenlands statt.