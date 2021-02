Osaka gewinnt Australian Open der Tennisprofis

Die Japanerin Naomi Osaka setzte sich im Finale in zwei Sätzen durch. Foto: Andy Brownbill/AP/dpa/dpa

Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat zum zweiten Mal die Australian Open gewonnen. Im Endspiel in Melbourne setzte sich die 23-Jährige gegen die amerikanische Außenseiterin Jennifer Brady 6:4, 6:3 durch.

Damit feierte Osaka ihren vierten Grand-Slam-Titel, nachdem sie zuvor in Australien bereits 2019 sowie bei den US Open 2018 und 2020 triumphiert hatte. Für ihren Erfolg bekam Osaka 2,75 Millionen australische Dollar (rund 1,8 Millionen Euro). Die 25-jährige Brady verpasste in ihrem ersten Grand-Slam-Finale den Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. (dpa)

