Qualifikant Altmaier in Paris überraschend im Achtelfinale

Qualifikant Daniel Altmaier hat bei den French Open völlig überraschend das Achtelfinale erreicht.

Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen setzte sich in Paris in der dritten Runde gegen den an Nummer sieben gesetzten Matteo Berrettini aus Italien mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:4 durch und folgte damit bei seinem Grand-Slam-Debüt Alexander Zverev in die vierte Runde. Altmaier nutzte nach 2:15 Stunden seinen ersten Matchball. Bei den Damen hat am Samstag auch noch Laura Siegemund die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Die 32 Jahre alte Schwäbin trifft auf Petra Martic aus Kroatien. (dpa)