Sport Sofia Kenin und Ashleigh Barty in Melbourne im Halbfinale

Die amerikanische Tennisspielerin Sofia Kenin steht erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. Bei den Australian Open gewann die 21-Jährige am Dienstag in Melbourne das Duell zweier Viertelfinal-Debütantinnen gegen die Tunesierin Ons Jabeur 6:4, 6…