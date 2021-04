Spekulationen über Rückkehr von Weinzierl nach Augsburg

Im Umfeld des FC Augsburg wird über Markus Weinzierl (46) im Fall einer möglichen Trennung von Trainer Heiko Herrlich (49) als Nachfolger spekuliert.„Der Name Markus Weinzierl kursierte bereits im Februar im Umfeld des Clubs und hält sich auch…

Im Umfeld des FC Augsburg wird über Markus Weinzierl (46) im Fall einer möglichen Trennung von Trainer Heiko Herrlich (49) als Nachfolger spekuliert.

„Der Name Markus Weinzierl kursierte bereits im Februar im Umfeld des Clubs und hält sich auch nun hartnäckig in der Branche“, schrieb das Fachmagazin „Kicker“. Die „Augsburger Allgemeine“ berichtete, dass im Umfeld des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten „schon der Name Markus Weinzierl“ aufgetaucht sei. Offizielle Stellungnahmen lagen dazu zunächst nicht vor.

Manager Stefan Reuter hatte nach dem alarmierenden 2:3 am Freitag gegen den 1. FC Köln ein Bekenntnis zu Trainer Herrlich vermieden. Die Augsburger haben nach vier sieglosen Partien nacheinander nur noch vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Weinzierl war von 2012 bis 2016 schon einmal erfolgreich Coach beim FCA.

Herrlich wurde im März 2020 als Nachfolger von Martin Schmidt Trainer der Augsburger. In der vergangenen Saison hielt er die Mannschaft in der Bundesliga. Den Augsburgern droht aber nun nach inzwischen einem Jahrzehnt in der Bundesliga der erste Abstieg. (dpa)

