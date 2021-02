Theis mit den Celtics in der NBA wieder in der Erfolgsspur

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt.Zwei Tage nach der Niederlage gegen die Atlanta Hawks nahmen die Celtics Revanche und gewannen mit 121:109…

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Zwei Tage nach der Niederlage gegen die Atlanta Hawks nahmen die Celtics Revanche und gewannen mit 121:109. Dadurch belegen sie den vierten Platz in der Eastern Conference. Theis lieferte sowohl in der Offensive (14 Punkte) als auch in der Defensive eine ordentliche Leistung ab und wurde gemeinsam mit seinem Mitspieler Robert Williams von Gäste-Trainer Nate McMillan für das Deckungsverhalten gelobt: „Sie haben uns mit unseren eigenen Mitteln geschlagen. Wir waren nie in der Lage, sie in Bedrängnis zu bringen.“

Siegreich war auch Isaiah Hartenstein mit den Denver Nuggets. Beim 120:103-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers überragte Jamal Murray mit 50 Punkten. Der 23-Jährige ist der erste Spieler, der in der NBA auf diese Punktzahl kommt und dabei keinen Freiwurf zugesprochen bekam. Center Hartenstein spielte elf Minuten und erzielte zwei Punkte. (dpa)

