Vettel in Imola-Qualifikation erneut vorzeitig raus

Sebastian Vettel ist auch in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Imola vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot kam nicht über Rang 14 hinaus und verpasste damit zum zehnten Mal in dieser Saison den finalen Durchgang der Startplatzjagd…

Sebastian Vettel ist auch in der Qualifikation zum Formel-1-Rennen in Imola vorzeitig ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot kam nicht über Rang 14 hinaus und verpasste damit zum zehnten Mal in dieser Saison den finalen Durchgang der Startplatzjagd.

Seine schnellste Runde wurde Vettel nachträglich noch gestrichen, aber mehr als Platz 13 wäre auch mit dieser Zeit nicht drin gewesen. Weil auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari das Überholen als schwierig gilt, steht dem 33 Jahre alten Hessen beim 13. Saisonlauf am Sonntag erneut ein hartes Stück Arbeit bevor, wenn er noch in die WM-Punkte fahren will. (dpa)